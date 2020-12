Serie D, i risultati delle partite delle 15 (Di domenica 13 dicembre 2020) Da pochi minuti sono finite le partite, in programma oggi alle ore 15, della 7a giornata di campionato (9a dei gironi A e C). Ecco una panoramica dei risultati della giornata di Serie D che, originariamente, era prevista lo scorso 8 novembre. Serie D: i risultati delle partite di tutti i gironi GIRONE A Arconatese – HSL Dertohna posticipataCasale – Sestri Levante posticipataCastellanzese – Saluzzo posticipataFolgore Caratese – Chieri 0-1Fossano – Imperia 1-4Gozzano – Borgosesia posticipataLavagnese – Bra posticipataLegnano – Città Di Varese posticipataSanremese – Pont Donnaz Hone Arnad E. posticipataVado – Caronnese posticipata GIRONE B Breno – NibionnOggiono posticipataBrusaporto – Ponte San Pietro posticipataDesenzano Calvina – Vis ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 13 dicembre 2020) Da pochi minuti sono finite le, in programma oggi alle ore 15, della 7a giornata di campionato (9a dei gironi A e C). Ecco una panoramica deidella giornata diD che, originariamente, era prevista lo scorso 8 novembre.D: idi tutti i gironi GIRONE A Arconatese – HSL Dertohna posticipataCasale – Sestri Levante posticipataCastellanzese – Saluzzo posticipataFolgore Caratese – Chieri 0-1Fossano – Imperia 1-4Gozzano – Borgosesia posticipataLavagnese – Bra posticipataLegnano – Città Di Varese posticipataSanremese – Pont Donnaz Hone Arnad E. posticipataVado – Caronnese posticipata GIRONE B Breno – NibionnOggiono posticipataBrusaporto – Ponte San Pietro posticipataDesenzano Calvina – Vis ...

SerieA : I risultati della 10ª giornata di #SerieATIM ?? Scarica l'App ufficiale di Lega Serie A per non perderti tutte le n… - 100x100Napoli : Serie A, i risultati delle 15: la Roma dilaga a Bologna, vince anche l’Atalanta - Paroladeltifoso : Serie A, i risultati delle 15 - dedalus83 : Purtroppo gli altri hanno vinto tutti, come detto ora ci vorrebbe una lunga serie di vittorie e una altrettanto mol… - Pall_Gonfiato : I risultati delle sfide di #SerieA -

Ultime Notizie dalla rete : Serie risultati Serie A, le partite di oggi 13 dicembre. Risultati e classifica QUOTIDIANO.NET Milan-Parma, Kessie nella lista dei diffidati / Serie A News ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS - Franck Kessie è nella lista dei diffidati in occasione di Milan-Parma. Al prossimo giallo scatta la squalifica ... Mezzo passo falso, pari in rimonta per il Grifo ora a -5 dalla vetta di Daniele SborzacchiIl Perugia avrebbe tanto voluto dedicare una vittoria a Paolo Rossi, la cui salma poche ore prima del match era posizionata al centro del Curi. Ma si trova invece a fare i conti c ... ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS - Franck Kessie è nella lista dei diffidati in occasione di Milan-Parma. Al prossimo giallo scatta la squalifica ...di Daniele SborzacchiIl Perugia avrebbe tanto voluto dedicare una vittoria a Paolo Rossi, la cui salma poche ore prima del match era posizionata al centro del Curi. Ma si trova invece a fare i conti c ...