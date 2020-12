Ronaldo (doppietta con due rigori) e Dybala stendono il Genoa: 3-1 a Marassi. I due non segnavamo assieme dal 4 luglio (Di domenica 13 dicembre 2020) La Juventus passa 3-1 a Marassi sul Genoa in una partita dell'11/o turno della Serie A, rimanendo affiancata al Napoli al terzo posto. In vantaggio al 12' del primo tempo con Dybala, i bianconeri si sono fatti raggiungere nella ripresa da una rete di Sturaro ma nel finale, al 33' e al 34', due rigori trasformati da Ronaldo (alla centesima partita in bianconero) hanno garantito i tre punti. Il portoghese raggiunge così Zlatan Ibrahimovic in testa alla classifica cannonieri, con dieci reti. Il Genoa resta penultimo in classifica, con sei punti. Cr7 e la Joya non segnavano insieme nella stessa partita dal 4 luglio. Terzo successo dei bianconeri in una settimana (dopo derby e Barcellona in Champions) che permette alla squadra di Pirlo di portarsi a quota ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 13 dicembre 2020) La Juventus passa 3-1 asulin una partita dell'11/o turno della Serie A, rimanendo affiancata al Napoli al terzo posto. In vantaggio al 12' del primo tempo con, i bianconeri si sono fatti raggiungere nella ripresa da una rete di Sturaro ma nel finale, al 33' e al 34', duetrasformati da(alla centesima partita in bianconero) hanno garantito i tre punti. Il portoghese raggiunge così Zlatan Ibrahimovic in testa alla classifica cannonieri, con dieci reti. Ilresta penultimo in classifica, con sei punti. Cr7 e la Joya non segnavano insieme nella stessa partita dal 4. Terzo successo dei bianconeri in una settimana (dopo derby e Barcellona in Champions) che permette alla squadra di Pirlo di portarsi a quota ...

RetweetPalermo : RT @IlModeratoreWeb: La Juve passa in casa Genoa, gol Dybala e doppietta Ronaldo su rigore - - nyepez : RT @Gazzetta_it: Che #Ronaldo! Doppietta nel giorno delle 100 in bianconero. Numeri top dal dischetto #GenoaJuventus - RepJuventus : Genoa-Juventus 1-3: Dybala si sblocca, poi Ronaldo fa doppietta e completa l'opera - princigallomich : La Juve passa in casa Genoa, gol Dybala e doppietta Ronaldo su rigore - ilcirotano : Che Ronaldo! Doppietta nel giorno delle 100 in bianconero. Numeri top dal dischetto - -