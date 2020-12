"Quello che molti del Pd non dicono". Addio Conte? La fucilata della Boschi dalla Annunziata (Di domenica 13 dicembre 2020) "I nostri temi sono condivisi dalla stragrande maggioranza del Pd, vivono anche loro il disagio di questa situazione, magari lo dicono con meno chiarezza". Il pensiero di Maria Elena Boschi sull'attuale momento politico della maggioranza giallorossa è espresso così a Lucia Annunziata nella sua trasmissione Mezz'ora in più in onda su Rai Tre. La Boschi ha voluto chiarire il perché di alcune critiche anche del suo partito nei confronti del premier Conte: "Eravamo contrari ai pieni poteri a Salvini, lo stesso vale anche per Conte", ha spiegato l'ex ministro del governo Renzi facendo capire che l'insofferenza per certe decisioni del premier è sempre più alta nella stessa maggioranza che sostiene il premier. Alla domanda ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 13 dicembre 2020) "I nostri temi sono condivisistragrande maggioranza del Pd, vivono anche loro il disagio di questa situazione, magari locon meno chiarezza". Il pensiero di Maria Elenasull'attuale momento politicomaggioranza giallorossa è espresso così a Lucianella sua trasmissione Mezz'ora in più in onda su Rai Tre. Laha voluto chiarire il perché di alcune critiche anche del suo partito nei confronti del premier: "Eravamo contrari ai pieni poteri a Salvini, lo stesso vale anche per", ha spiegato l'ex ministro del governo Renzi facendo capire che l'insofferenza per certe decisioni del premier è sempre più alta nella stessa maggioranza che sostiene il premier. Alla domanda ...

TgLa7 : Gino Strada 'Sono preoccupato per quello che potrà succedere a gennaio quando si vedranno le conseguenze degli atte… - matteosalvinimi : #Salvini: ieri ero a Catania in Tribunale per aver difeso i confini del mio Paese, rischio 15 anni di carcere per a… - BentivogliMarco : @carloalberto @EMA_News L'appello del ns Governo a Ue a 'partire tutti insieme' e' grottesco. Sembrano le invocazi… - _soft_hedgehog_ : @multistan_ali oddio ma ha senso quello che ho scritto? non sono più in grado di intendere e di volere ahahah - autonomia_op : @fabiospes1 @GiuseppeConteIT @robersperanza @nzingaretti @matteorenzi ma quello succede da anni non è una novità. t… -