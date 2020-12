Previsioni meteo 13 dicembre: ultime piogge al Sud (Di domenica 13 dicembre 2020) Le Previsioni meteo di oggi, domenica 13 dicembre: precipitazioni sulle regioni meridionali, clima asciutto sul resto dell’Italia per la rimonta dell’anticiclone Il maltempo che ha caratterizzato la prima parte del mese di dicembre sta per cessare definitivamente grazie alla rimonta dell’anticiclone che regalerà una settimana con condizioni meteo stabili e soleggiate sull’Italia. Nella giornata di… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di domenica 13 dicembre 2020) Ledi oggi, domenica 13: precipitazioni sulle regioni meridionali, clima asciutto sul resto dell’Italia per la rimonta dell’anticiclone Il maltempo che ha caratterizzato la prima parte del mese dista per cessare definitivamente grazie alla rimonta dell’anticiclone che regalerà una settimana con condizionistabili e soleggiate sull’Italia. Nella giornata di… L'articolo Corriere Nazionale.

Il Meteo per l’Italia del 12 dicembre: piogge e temporali su Sud e Isole

Temperature massime: 8° a Torino e 6° a Milano. Le previsioni meteo nel dettaglio di domenica 13 dicembre. Nord Ovest. Giornata per lo più soleggiata su tutte le regioni, al netto di qualche nebbia in ...

