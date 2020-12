Picchia la compagna e tenta di darle fuoco: arrestato 32enne (Di domenica 13 dicembre 2020) Milano, 13 dicembre 2020 - Ennesimo caso di violenza sulle donne . I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Milano hanno arrestato un pregiudicato marocchino di 32 anni , con le accuse di rapina ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 13 dicembre 2020) Milano, 13 dicembre 2020 - Ennesimo caso di violenza sulle donne . I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Milano hannoun pregiudicato marocchino di 32 anni , con le accuse di rapina ...

