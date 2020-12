Paola e Claudio | chi sono i genitori di Giulio Regeni

Leggi su ck12

(Di domenica 13 dicembre 2020) ChiDeffendi e, idiche combattono per la verità. (Screenshot video)Deffendi e, da 4 anni combattono per ottenere giustizia per loro figlio, il ricercatore ucciso nel 2016 in Egitto. Ecco chi. Leggi anche -> La morte di Charley Pride, prima stella nera del Country: ucciso dal Covid, chidiDeffendi enon si arrendono e da anni combattono per ottenere giustizia e verità per la morte di loro ...