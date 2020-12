Pagelle Milan-Parma 2-2: voti e tabellino Serie A 2020/2021 (Di domenica 13 dicembre 2020) Le Pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni di Milan-Parma, match valevole per il posticipo dell’undicesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. A San Siro i ragazzi di Fabio Liverani si portano in vantaggio grazie alla rete di Hernani, poi ben quattro pali (tre di Calhanoglu) negano la gioia ai rossoneri che subiscono il gol dello 0-2 con Kurtic. Ma è l’inizio della rimonta firmata Theo Hernandez che con una doppietta fissa il 2-2. IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma 6; Calabria 5.5, Gabbia sv (5’ st Kalulu 5.5), Romagnoli 6, Hernandez 8; Kessie 5.5, Bennacer 5 (30’ st Tonali 6); Castillejo 6 (1’ st Leao 6), Calhanolgu 6.5, Diaz 6 (1’ st Hauge 5.5); Rebic 5.5. In panchina: A. Donnarumma, ... Leggi su sportface (Di domenica 13 dicembre 2020) Le, i, il, le ammonizioni di, match valevole per il posticipo dell’undicesima giornata del campionato di. A San Siro i ragazzi di Fabio Liverani si portano in vantaggio grazie alla rete di Hernani, poi ben quattro pali (tre di Calhanoglu) negano la gioia ai rossoneri che subiscono il gol dello 0-2 con Kurtic. Ma è l’inizio della rimonta firmata Theo Hernandez che con una doppietta fissa il 2-2. IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS(4-2-3-1): G. Donnarumma 6; Calabria 5.5, Gabbia sv (5’ st Kalulu 5.5), Romagnoli 6, Hernandez 8; Kessie 5.5, Bennacer 5 (30’ st Tonali 6); Castillejo 6 (1’ st Leao 6), Calhanolgu 6.5, Diaz 6 (1’ st Hauge 5.5); Rebic 5.5. In panchina: A. Donnarumma, ...

