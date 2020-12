Lodi, auto si ribalta e finisce nel fossato lungo l'A1: coppia intrappolata tra le lamiere (Di domenica 13 dicembre 2020) Lodi, 13 dicembre 2020 - Un'automobile si è ribaltata dentro un fossato che corre lungo l'autostrada A1, in corsia sud tra i caselli di Lodi e di Casalpusterlengo: i Vigili del fuoco sono intervenuti ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 13 dicembre 2020), 13 dicembre 2020 - Un'mobile si èta dentro unche correl'strada A1, in corsia sud tra i caselli die di Casalpusterlengo: i Vigili del fuoco sono intervenuti ...

panemorfiii : @roxsengg auto screenrec basta c lodi ^-^ - infoitinterno : Lodi, incidente stradale tra due auto: tangenziale in tilt - notizie36601426 : #Lodi, incidente stradale tra due auto: tangenziale in tilt - IL GIORNO - kvflrts : @vntaes @louvikth auto pass po lodi - Yogaolic : #Lodi Pauroso schianto a Pieve Fissiraga: auto finisce nel canale -