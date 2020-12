Leonor e Sofia di Spagna | la cartolina di Natale 2020

Leggi su vanityfair

(Di domenica 13 dicembre 2020) Dopo gli auguri di Natale di Rania di Giordania e del marito Abdullah, sono arrivati anche quelli della famiglia reale spagnola, che come ormai da abitudine ha pubblicato anche via social la tradizionale Christmas Card. Non un ritratto di famiglia, ma una foto di Leonor e Sofia, figlie di Felipe VI e Letizia Ortiz. Una scelta di certo poco convenzionale, ma non nuova alla famiglia, che già negli anni scorsi in diverse occasioni aveva preferito mettere al centro dell’attenzione le bambine, ormai adolescenti.