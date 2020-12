I migliori vini bianchi da abbinare ai piatti delle feste (Di domenica 13 dicembre 2020) Da Natale a Capodanno siamo forse più esigenti che nelle altre stagioni in fatto di vini. Ci teniamo ad accompagnare le nostre pietanze preferite con bottiglie importanti. Dopo le nostre proposte sui rossi, abbiamo individuato dunque vini bianchi da stappare o anche da regalare. Il mago Sylvaner La Cantina Valle Isarco, dai vigneti più settentrionali d’Italia coglie uve a bacca bianca di diverse tipologie, autoctone come internazionali, comunque capaci di esprimere dei grandi vini. Come per esempio il Sylvaner della linea Aristos (che in greco significa ottimo). E questo vino è davvero una magia nel calice. L’abbinamento perfetto? La tipica zuppa di vino della Valle Isarco. Sylvaner Aristos Courtesy Press OfficeLa montagna incantata Il Müller Thurgau Vigna delle Forche è un raro cru che ha origine in ... Leggi su gqitalia (Di domenica 13 dicembre 2020) Da Natale a Capodanno siamo forse più esigenti che nelle altre stagioni in fatto di. Ci teniamo ad accompagnare le nostre pietanze preferite con bottiglie importanti. Dopo le nostre proposte sui rossi, abbiamo individuato dunqueda stappare o anche da regalare. Il mago Sylvaner La Cantina Valle Isarco, dai vigneti più settentrionali d’Italia coglie uve a bacca bianca di diverse tipologie, autoctone come internazionali, comunque capaci di esprimere dei grandi. Come per esempio il Sylvaner della linea Aristos (che in greco significa ottimo). E questo vino è davvero una magia nel calice. L’abbinamento perfetto? La tipica zuppa di vino della Valle Isarco. Sylvaner Aristos Courtesy Press OfficeLa montagna incantata Il Müller Thurgau VignaForche è un raro cru che ha origine in ...

Intorno al lago di Ginevra, i filari del Lavaux disegnano un paesaggio bucolico. Da Montreux a Lutry, ecco un angolo di paradiso in Svizzera ...

Al suo meglio fra 2022 e 2040. “Per la sua storia, la sua qualità, il richiamo all’impegno e la visione, è il vino dell’anno 2020 di Wine Spectator”. Al suo meglio fra 2023 e 2043”. In attesa di conos ...

