Gismondi all'estrema destra tedesca: "Dati su Covid in Italia falsi e poco controllati" (Di domenica 13 dicembre 2020) Era luglio, la prima ondata di Coronavirus, che in Italia aveva ucciso circa 35mila persone, era alle spalle. In Germania Afd, partito di estrema destra, organizzava un convegno sul Covid. Tra gli ospiti anche Maria Rita Gismondo, direttrice del Laboratorio di Microbiologia clinica. La notizia è stata riportata da Repubblica. Ma cosa ha detto Gismondo in quell’occasione? Vari contenuti sull’evento sono ancora disponibili sulla pagina Facebook del giornalista Billy Six, che ha realizzato l’intervista. Six chiede qual era la situazione in Italia tra marzo e aprile. Ecco la risposta della Gismondi: “Confusione, con così tanti Dati e con Dati falsi. Ogni giorno il governo e il ministero della Salute hanno pubblicato Dati ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 13 dicembre 2020) Era luglio, la prima ondata di Coronavirus, che inaveva ucciso circa 35mila persone, era alle spalle. In Germania Afd, partito di, organizzava un convegno sul. Tra gli ospiti anche Maria Rita Gismondo, direttrice del Laboratorio di Microbiologia clinica. La notizia è stata riportata da Repubblica. Ma cosa ha detto Gismondo in quell’occasione? Vari contenuti sull’evento sono ancora disponibili sulla pagina Facebook del giornalista Billy Six, che ha realizzato l’intervista. Six chiede qual era la situazione intra marzo e aprile. Ecco la risposta della: “Confusione, con così tantie con. Ogni giorno il governo e il ministero della Salute hanno pubblicato...

