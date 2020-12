Feltri e Casellati | scontro su Del Turco | «Hai tolto tutto a un uomo in fin di vita» E lei | «Assurdo»

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 13 dicembre 2020) Botta e risposta tra Vittorioe Maria Elisabetta. «È vero: in televisione, ospite di Barbara Palombelli venerdì sera, mi sono lasciato andare a proposito del trattamento subito da Del, al quale il Senato ha levato inopinatamente la pensione. Nessuno ha considerato che l’expolitico socialista, già governatore dell’Abruzzo, ha una salute che definire cagionevole suona come una presa in giro: praticamente egli è in fin di». È quanto ha affermato il direttore di Libero replicando alla presidente del Senato. Laha scritto una lettera che è stata pubblica in prima pagina sul quotidiano.: «Le ingiustizie mi intossicano l’anima» «Quando ho saputo che, nonostante ciò, l’assegno gli è statomi sono ...