Da Trastevere a Monti per aggirare i controlli: affollati a bere fuori i locali oltre le 18:00, sanzionati 40 ragazzi

I controlli della polizia locale nei quartieri della movida romana Venerdì in piazza San Calisto Trastevere sabato al Rione Monti. Sono i ragazzi romani, anche ieri sera affollati davanti i locali a bere.

