Covid | nuovi positivi in netto calo Tre vittime nelle ultime 24 ore

(Di domenica 13 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Scende al 7%, come non accadeva da tempo, il rapporto tra tamponi effettuati enel Casertano:24 ore sono 171 icontagiati su 2385 test processati. Tanti anche i guariti: sono 543 , dato che fa calare il numero delle persone attualmente positive in provincia di Caserta, che oggi sono 8224. Il report giornaliero dell’Asl di Caserta certifica però anche la presenza di tre nuove, per un totale da inizio pandemia di 330 persone decedute causa Coronavirus. Nei singoli comuni migliorano sensibilmente i numeri: emblematici la situazione delle città più popolose, con Aversa scesa sotto quota 600attuali (585), Caserta sotto i 500 (464). L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Milano, 13 dic. (Adnkronos) - Altri 144 morti per coronavirus in Lombardia, ma continuano a diminuire i ricoverati in terapia intensiva - 174 ...Udine, 13 dic - Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 573 nuovi contagi (il 7,96 per cento dei 7.194 tamponi eseguiti, tra cui è compresa una quota di test antigenici rapidi).