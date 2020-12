**Coronavirus: deroghe spostamenti solo per comuni con 5mila abitanti entro 30km** (Di domenica 13 dicembre 2020) Roma, 13 dic (Adnkronos) - II limite che si sta considerando per le deroghe agli spostamenti natalizi è quello dei comuni con 5mila abitanti entro i 30 km. E' quanto emerso nel corso del vertice dei capidelegazione con il premier Conte. Del punto, tra l'altro, si discuterà della riunione di domani mattina con il Cts e poi nel nuovo vertice Conte-capidelegazione. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 13 dicembre 2020) Roma, 13 dic (Adnkronos) - II limite che si sta considerando per leaglinatalizi è quello deiconi 30 km. E' quanto emerso nel corso del vertice dei capidelegazione con il premier Conte. Del punto, tra l'altro, si discuterà della riunione di domani mattina con il Cts e poi nel nuovo vertice Conte-capidelegazione.

