Coronavirus, Arcuri: “Vaccinazione inizierà a metà gennaio. Per primi operatori sanitari, personale ed Rsa” (Di domenica 13 dicembre 2020) “Stiamo lavorando senza sosta perché la vaccinazione inizi da metà gennaio”. Lo ha confermato il commissario per l’emergenza Domenico Arcuri in conferenza stampa ribadendo che i primi ad essere vaccinati saranno operatori sanitari e personale e ospiti delle Rsa. “I numeri delle persone da vaccinare nelle diverse regioni saranno perfezionati in queste ore” ha aggiunto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 13 dicembre 2020) “Stiamo lavorando senza sosta perché la vaccinazione inizi da”. Lo ha confermato il commissario per l’emergenza Domenicoin conferenza stampa ribadendo che iad essere vaccinati sarannoe ospiti delle Rsa. “I numeri delle persone da vaccinare nelle diverse regioni saranno perfezionati in queste ore” ha aggiunto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

QdSit : Coronavirus, Arcuri “Da metà gennaio vaccino a primi 1,8 milioni” #qds #qdsnotizie - giu_alessi : RT @ankerachele: No minkia no. Questa è impareggiabile. Levateje la bocciaaaa?????? - RepubblicaTv : Coronavirus, Arcuri: 'La vaccinazione inizierà lo stesso giorno in tutta Europa': 'La luce in fondo al tunnel inizi… - ilfattovideo : Coronavirus, Arcuri: “Vaccinazione inizierà a metà gennaio. Per primi operatori sanitari, personale ed Rsa” - ottopagine : Coronavirus,Arcuri'Da metà gennaio vaccino a primi 1,8milioni' -