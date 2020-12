Chi è Giada Parra, la moglie di Paolo Conticini (Di domenica 13 dicembre 2020) Giada Parra non ha mai sfruttato più di tanto la popolarità del marito. La moglie di Paolo Conticini (un personaggio amatissimo dal pubblico, con cui lei è sposata da 12 anni). Giada ha un passato da modella.Per il resto non è mai stata propensa ad apparire nel piccolo schermo e a far parte del mondo dello spettacolo. Su di lei infatti non circolano molte informazioni. Ed è per questo che il suo nome non è così conosciuto. Analizziamo più in profondità la sua età, il suo lavoro,carriera e vita privata, in base alle indiscrezioni trapelate. Giada Parra:Biografia Classe 1975, non sappiamo la sua età precisa che si aggira intorno i 45 anni. Giada Parra è nata a Pisa.Come abbiamo poc’anzi detto è una donna molto ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 13 dicembre 2020)non ha mai sfruttato più di tanto la popolarità del marito. Ladi(un personaggio amatissimo dal pubblico, con cui lei è sposata da 12 anni).ha un passato da modella.Per il resto non è mai stata propensa ad apparire nel piccolo schermo e a far parte del mondo dello spettacolo. Su di lei infatti non circolano molte informazioni. Ed è per questo che il suo nome non è così conosciuto. Analizziamo più in profondità la sua età, il suo lavoro,carriera e vita privata, in base alle indiscrezioni trapelate.:Biografia Classe 1975, non sappiamo la sua età precisa che si aggira intorno i 45 anni.è nata a Pisa.Come abbiamo poc’anzi detto è una donna molto ...

cvnyonmvvn : GIADA CHI HA SEGNATO - __Giada : @stanzablu_stan Chi ha detto sta cosa scusaaaa?!?? - Anonima40491770 : @__Giada Chi non vuole fare la differenziata?!? - giada_vittori06 : @ind1fferente ah sisi ma a me mi hanno aggiunto un gruppo se vuoi ti aggiungo però non so se chi mi ha iniziato a s… - __Giada : RT @NetflixIT: L’Armadillo Natalizio dice di non preoccuparsi. Chi sta ultimando il quindicesimo rewatch di #Friends può continuare con cal… -