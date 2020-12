Borno, capre bloccate nella neve: il fieno arriva in elicottero (Di domenica 13 dicembre 2020) Brescia, 13 dicembre 2020 - La neve caduta nei giorni scorsi ha messo in difficoltà un gregge di capre, a Borno, nel Bresciano, che è rimasto completamente isolato. Così, dato che non c'erano le ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 13 dicembre 2020) Brescia, 13 dicembre 2020 - Lacaduta nei giorni scorsi ha messo in difficoltà un gregge di, a, nel Bresciano, che è rimasto completamente isolato. Così, dato che non c'erano le ...

lorenteggio : #Borno (BS). Capre bloccate per neve in #MalgaMoren a 2000 metri rifocillate dai Vigili del Fuoco - VoceCamuna : E' successo in mattinata a Malga Moren -

Ultime Notizie dalla rete : Borno capre Borno, capre bloccate nella neve: il fieno arriva in elicottero Il Giorno Borno, capre bloccate nella neve: il fieno arriva in elicottero Brescia, 13 dicembre 2020 - La neve caduta nei giorni scorsi ha messo in difficoltà un gregge di capre, a Borno, nel Bresciano, che è rimasto completamente isolato. Così, dato che non c'erano le condi ... Capre bloccate in montagna, intervento dell’elicottero Grazie al supporto dell’elicottero è stato possibile dare alle capre del fieno di un allevatore di Borno. Le capre si trovano a circa 2000 metri di quota in località Malga Moren. Sono stati fatti 8 vi ... Brescia, 13 dicembre 2020 - La neve caduta nei giorni scorsi ha messo in difficoltà un gregge di capre, a Borno, nel Bresciano, che è rimasto completamente isolato. Così, dato che non c'erano le condi ...Grazie al supporto dell’elicottero è stato possibile dare alle capre del fieno di un allevatore di Borno. Le capre si trovano a circa 2000 metri di quota in località Malga Moren. Sono stati fatti 8 vi ...