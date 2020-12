Real Madrid-Atletico Madrid in tv | data | orario | tv e streaming

Leggi su sportface

(Di sabato 12 dicembre 2020) Ildi Zinedine Zidane sfida l’di Diego Pablo Simeone nel derby della capitale spagnola, match clou della dodicesima giornata della Liga 2020/2021. I Colchoneros, imbattuti al primo posto in classifica, hanno tutte le intenzioni di mettere la quinta e allungare sulle inseguitrici, mentre i blancos, al quarto posto, vogliono rendere le cose difficili ai cugini. Appuntamento da non perdere venerd’ 12 dicembre alle ore 21 nel palcoscenico dello Stadio Alfredo Di Stefano di Valdebebas, a. Il derby spagnolo sarà trasmesso in direttasu DAZN. SEGUI LA PARTITA IN DIRETTA SportFace.