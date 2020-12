Paolo Rossi, i funerali a Vicenza: “Ciao Pablito” (Di sabato 12 dicembre 2020) L’ultimo saluto a Paolo Rossi. A Vicenza, nel Duomo, le esequie dell’azzurro campione del mondo nel 1982. A portare il feretro, i suoi compagni di nazionale. “Del gruppo del 1982 era il simbolo in campo e fuori dal campo. Io ero attaccante come lui e cercavo di imitarlo ma lui era molto più forte di me, le sue erano doti naturali e fare le cose che faceva lui era impossibile”, dice Alessandro Altobelli. “Abbiamo una chat whatsapp con i nostri compagni del 1982 -aggiunge Altobelli a Sky Sport davanti al Duomo di Vicenza dove tra pochi minuti ci saranno i funerali-. Ci sentivamo spesso, ma ultimamente non rispondeva più. Così ho messo alcune sue foto per discutere, ma non ha scritto nemmeno in quell’occasione. Così ci siamo preoccupati, abbiamo detto a Marco Tardelli di chiamare la moglie e ci aveva ... Leggi su funweek (Di sabato 12 dicembre 2020) L’ultimo saluto a. A, nel Duomo, le esequie dell’azzurro campione del mondo nel 1982. A portare il feretro, i suoi compagni di nazionale. “Del gruppo del 1982 era il simbolo in campo e fuori dal campo. Io ero attaccante come lui e cercavo di imitarlo ma lui era molto più forte di me, le sue erano doti naturali e fare le cose che faceva lui era impossibile”, dice Alessandro Altobelli. “Abbiamo una chat whatsapp con i nostri compagni del 1982 -aggiunge Altobelli a Sky Sport davanti al Duomo didove tra pochi minuti ci saranno i-. Ci sentivamo spesso, ma ultimamente non rispondeva più. Così ho messo alcune sue foto per discutere, ma non ha scritto nemmeno in quell’occasione. Così ci siamo preoccupati, abbiamo detto a Marco Tardelli di chiamare la moglie e ci aveva ...

acmilan : In memory of a football icon, Paolo Rossi ?? In ricordo di un'icona del calcio: ciao Pablito! ?? #SpartaMilan #UEL… - GassmanGassmann : Certo che ,ascoltando Paolo Rossi nelle interviste , e paragonandolo con la stragrande maggioranza dei calciatori d… - juventusfc : Paolo Rossi, la nostra storia. - sportli26181512 : Addio Paolo Rossi, Maldini: 'Io senza patente, lui mi portava a casa dandomi consigli': Prima del funerale di Paolo… - 1IsabellaMilani : @arturodicorinto @CossuHelga @SkyTG24 @securityaffairs @TeodonnoF @Cartabellotta Bravo, Arturo. Bello anche il tuo… -