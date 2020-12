Paolo Rossi era così banalmente normale da apparire diverso: un comune extraterrestre (Di sabato 12 dicembre 2020) di Maurizio Bracci Questo è il rimpianto che ci lascia la morte di Paolo Rossi. Un ragazzo normale, con un fisico non proprio da atleta, una faccia da ragazzo per bene, insomma uno così banalmente normale da apparire diverso. “Uno di noi”, senza tatuaggi, senza veline, senza cocaina, perché uno così è diventato Pablito. Perché era figlio di una generazione di “mediocri con le palle”. Uno che aveva iniziato a giocare al calcio perché il pallone lo sognava la notte. Uno che a 17 anni ha subito tre operazioni al menisco ma non ha smesso di sognare di diventare campione del mondo. Uno che dopo due anni di squalifica per un’accusa (nei suoi riguardi) impalpabile come uno sbadiglio, è stato convocato da Enzo Bearzot, contro tutto e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 12 dicembre 2020) di Maurizio Bracci Questo è il rimpianto che ci lascia la morte di. Un ragazzo, con un fisico non proprio da atleta, una faccia da ragazzo per bene, insomma unoda. “Uno di noi”, senza tatuaggi, senza veline, senza cocaina, perché unoè diventato Pablito. Perché era figlio di una generazione di “mediocri con le palle”. Uno che aveva iniziato a giocare al calcio perché il pallone lo sognava la notte. Uno che a 17 anni ha subito tre operazioni al menisco ma non ha smesso di sognare di diventare campione del mondo. Uno che dopo due anni di squalifica per un’accusa (nei suoi riguardi) impalpabile come uno sbadiglio, è stato convocato da Enzo Bearzot, contro tutto e ...

