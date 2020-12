Paolo Rossi, Altobelli svela: “Non rispondeva più ai messaggi” (Di sabato 12 dicembre 2020) Un ricordo davvero indelebile quello di Paolo Rossi. Nessuno lo dimenticherà mai: “Spillo” Altobelli ha svelato un retroscena doloroso Paolo Rossi è stato un simbolo e il suo ricordo non svanirà mai. L’eroe del Mondiale 1982 è stato un punto di riferimento anche per i suoi tanti compagni di squadra che ha avuto in carriera. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 12 dicembre 2020) Un ricordo davvero indelebile quello di. Nessuno lo dimenticherà mai: “Spillo”hato un retroscena dolorosoè stato un simbolo e il suo ricordo non svanirà mai. L’eroe del Mondiale 1982 è stato un punto di riferimento anche per i suoi tanti compagni di squadra che ha avuto in carriera. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

acmilan : In memory of a football icon, Paolo Rossi ?? In ricordo di un'icona del calcio: ciao Pablito! ?? #SpartaMilan #UEL… - GassmanGassmann : Certo che ,ascoltando Paolo Rossi nelle interviste , e paragonandolo con la stragrande maggioranza dei calciatori d… - juventusfc : Paolo Rossi, la nostra storia. - MusicStarStaff : CS_L’ultimo saluto a Pablito in diretta su Rai2|I funerali di Paolo Rossi dal Duomo di Vicenza - anna30048679 : @Marius13112004 Forse è per dare risalto alla memoria di Paolo Rossi, non trattato come Maradona...in Italia. -