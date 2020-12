Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, il matrimonio e un sogno da realizzare (Di sabato 12 dicembre 2020) La coppia festeggia dieci mesi insieme: l’amore fra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia è nato e cresciuto dentro la casa del Grande Fratello Vip ed è continuato anche dopo, resistendo all’allontanamento forzato di Clizia dal reality e alla quarantena. Un paio di mesi fa, durante la loro prima intervista insieme a Verissimo, i due avevano confessato le loro emozioni a Silvia Toffanin: “Siamo felicissimi”. “Ho conosciuto Nina e mi ha fatto molto piacere”, aveva confessato Paolo. Paolo Ciavarro aveva anche parlato del futuro: “Non ho mai nascosto la mia voglia di paternità, nonostante la separazione dei miei genitori ho sempre avuto questa voglia di famiglia e di figli”. La voglia di stare insieme c’è, l’anello di fidanzamento ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 12 dicembre 2020) La coppia festeggia dieci mesi insieme: l’amore fraè nato e cresciuto dentro la casa del Grande Fratello Vip ed è continuato anche dopo, resistendo all’allontanamento forzato didal reality e alla quarantena. Un paio di mesi fa, durante la loro prima intervista insieme a Verissimo, i due avevano confessato le loro emozioni a Silvia Toffanin: “Siamo felicissimi”. “Ho conosciuto Nina e mi ha fatto molto piacere”, aveva confessatoaveva anche parlato del futuro: “Non ho mai nascosto la mia voglia di paternità, nonostante la separazione dei miei genitori ho sempre avuto questa voglia di famiglia e di figli”. La voglia di stare insieme c’è, l’anello di fidanzamento ...

Alessan88657163 : Ecco a voi signori e signore PAOLO CIAVARRO E CLIZIA INCORVAIA prendete spunto dal loro amore grande perché è la pr… - herlobster_ : @moonflovers tipo un paolo ciavarro qualsiasi (che non ha vinto ma è comunque arrivato in finale) - DMFemme_ : mi si è sbloccato il ricordo del remake by Paolo Ciavarro - wavesnowaves2 : Ma paolo ciavarro così gnocco a mezzanotte aooooo - LadyFalenaIvana : Però raga io me lo meritavo un bel figo per Tommaso con cui sperare in un limone stile Clizia Incorvaia e Paolo Cia… -

