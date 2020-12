' No agli spostamenti tra comuni a Natale | il rischio è troppo alto'

(Di sabato 12 dicembre 2020) L'Istituto superiore di sanità avverte che in Italia il numero di nuovi casi di coronavirus 'è ancora significativo anche se in decrescita'. Lo ha spiegato il presidente dell'Iss, Silvio Brusaferro. ...

TizianaFerrario : 887 morti lasciano senza fiato. Sono troppi. Cosa c’è che non funziona? Smettiamo di pensare agli spostamenti e a d… - CottarelliCPI : Il Comune di Roma ha oltre 2 milioni di abitanti, più di 11 regioni. Ci sono 870 comuni con meno di 500 abitanti. M… - Corriere : ?? Sì agli spostamenti tra Comuni il giorno di Natale e Capodanno. Alla fine il governo ha deciso di tornare indietr… - stagliacollo : RT @DavelloStefano: #Decaro: “Sono contrario agli spostamenti tra Comuni a #Natale e #Capodanno” Benissimo. Se tu non vuoi spostarti riman… - giorgiovascotto : RT @CottarelliCPI: Il Comune di Roma ha oltre 2 milioni di abitanti, più di 11 regioni. Ci sono 870 comuni con meno di 500 abitanti. Ma non… -

Un nuovo decreto o un emendamento per la deroga agli spostamenti tra comuni a Natale e Capodanno? Anche per La Stampa quello del premier per gli uomini di Italia viva è un via libera che sa di beffa.Attacco informatico all'Ema, Pfizer: “Violati documenti legati al vaccino anti-Covid” L’Agenzia europea per il farmaco Ema, che attualmente si sta occupando della procedura di autorizzazione per il va ...