LIVE Snowboard | PGS Cortina in DIRETTA | finalmente si comincia | Roland Fischnaller difende la sfera di cristallo

Leggi su oasport

(Di sabato 12 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno a tutti amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla nostradella tappa inaugurale di Coppa del Mondo 2020-2021 dialpino, un PGS che si terrà oggi sulle nevi did’Ampezzo. Per quanto concerne il contingente azzurro, a rappresentare l’Italia, tra gli uomini, saranno l’infinito, campione in carica della manifestazione, Mirko Felicetti, Edwin Coratti, Fabian Lantschner, Daniele Bagozza, Aaron March, Gabriel Messner e Marc Hofer. Tra le donne, invece, le azzurre che scenderanno in pista sono Nadya Ochner, Giulia Gaspari, Jasmin Coratti e Lucia Dalmasso. Le qualificazioni del PGS did’Ampezzo si terranno alle ore 13.00. La fase ...