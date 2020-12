Inchiesta Maternita? 5 | fecondazione e adozione | l’attesa più lunga

Leggi su iodonna

(Di sabato 12 dicembre 2020) Mamme contro ogni avversità e ogni ostacolo. Forti del desiderio di un figlio, il più grande di qualunque altro: pronte ad affrontare il lungo percorso di unaassistita oppure ad accogliere un bambino rimasto solo, anche se bisogna andare a prenderlo dall’altra parte del mondo. Neppure la pandemia ha spezzato i sogni delle donne che per diventare madri devono imboccare vie più tortuose del solito, come la Pma (Procreazione medicalmente assistita) o un’: le difficoltà sono aumentate durante il lockdown e ancora oggi la strada non è in discesa, ma chi vuole essere mamma può superare tutto. E sono tante le luci in fondo al tunnel. Leggi anche ›assistita: richiesta di proroga per gli aspiranti genitori ...