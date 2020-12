Il gesto di Sebastiano per il castello di Mussomeli sa di favola. E solo per il valore della bellezza (Di sabato 12 dicembre 2020) La storia del pensionato che compra una casa, neanche terminata ma comunque abusiva, per abbatterla ha il sapore della favola. Nel paese degli abusi edilizi, dei governatori che reclamano condoni anziché demolizioni, e nel disinteresse generale della politica ai diversi livelli per un fenomeno che non accenna a morire, questa storia di un privato amante della bellezza che si sostituisce alla mano pubblica appare davvero irreale. In qualche modo fa il paio con Giancarlo, che pianta alberi sui suoi terreni edificabili. Ma, vediamo: perché Sebastiano Misuraca (questo il nome del pensionato siciliano) l’ha fatto? Perché appunto ama la bellezza: quell’opera, tra l’altro incompiuta, sfregiava il paesaggio, interferiva con la vista del castello di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 12 dicembre 2020) La storia del pensionato che compra una casa, neanche terminata ma comunque abusiva, per abbatterla ha il sapore. Nel paese degli abusi edilizi, dei governatori che reclamano condoni anziché demolizioni, e nel disinteresse generalepolitica ai diversi livelli per un fenomeno che non accenna a morire, questa storia di un privato amanteche si sostituisce alla mano pubblica appare davvero irreale. In qualche modo fa il paio con Giancarlo, che pianta alberi sui suoi terreni edificabili. Ma, vediamo: perchéMisuraca (questo il nome del pensionato siciliano) l’ha fatto? Perché appunto ama la: quell’opera, tra l’altro incompiuta, sfregiava il paesaggio, interferiva con la vista deldi ...

Ultime Notizie dalla rete : gesto Sebastiano Il gesto di Sebastiano per il castello di Mussomeli sa di favola. E solo per il valore della bellezza Il Fatto Quotidiano Il Castello di Mussomeli ritorna al suo splendore. E noi possiamo solo complimentarci

Il castello di Mussomeli è uno dei più importanti, integri e suggestivi castelli della Sicilia. Noto anche come Castello Manfredonico, è una fortezza eretta tra il XIV e XV secolo. Si trova su una spe ...

