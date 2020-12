Il consigliere Zitarosa lascia la Lega e si candida a sindaco con una civica

Leggi su cronachesalerno

(Di sabato 12 dicembre 2020) di Erika Noschese Ancora un addio in casaSalerno. Ad abbandonare il Carroccio ilcomunale Giuseppepronto a scendere in campo, alle prossime elezioni amministrative in programma nella primavera 2021, con una listache rispetterà comunque i valori e gli ideali di destra. “Non mi candido con lama con una lista, fuori partiti”, ha dichiarato ilcomunale, annunciando l’intenzione di scendere in campo cometo. “Mi slego dalla, non è più il mio partito – ha aggiunto – Per me, quando si chiude un matrimonio, e per me è chiuso, gli errori sono sempre da entrambe le parti, la colpa è anche mia, ho sbagliato”. L’articolo completo sull’edizione ...