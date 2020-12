Golf, European Tour 2020: che bagarre ad un round dal termine! Reed, Fitzpatrick e Canter appaiati al comando del DP World Tour Championship di Dubai (Di sabato 12 dicembre 2020) L’evento conclusivo dell’European Tour continua a fornire un grande spettacolo. Al termine del terzo round del DP World Tour Championship (montepremi 8 milioni di dollari) in cima alla leaderboard è in atto un’autentica bagarre con 8 partecipanti racchiusi in soli 3 colpi. Sul percorso par 72 del Jumeirah Golf Estates di Dubai (Emirati Arabi Uniti) a guidare la classifica troviamo un terzetto appaiato a -11 (205 colpi) composto dall’americano Patrick Reed e dagli inglesi Matthew Fitzpatrick e Laurie Canter. Con questo risultato parziale Reed terminerebbe senza patemi questo 2020 al comando della Race ... Leggi su oasport (Di sabato 12 dicembre 2020) L’evento conclusivo dell’continua a fornire un grande spettacolo. Al termine del terzodel DP(montepremi 8 milioni di dollari) in cima alla leaderboard è in atto un’autenticacon 8 partecipanti racchiusi in soli 3 colpi. Sul percorso par 72 del JumeirahEstates di(Emirati Arabi Uniti) a guidare la classifica troviamo un terzetto appaiato a -11 (205 colpi) composto dall’americano Patricke dagli inglesi Matthewe Laurie. Con questo risultato parzialeterminerebbe senza patemi questoaldella Race ...

Dp World Championship, Reed balza in testa con una rimonta show

Rimonta show di Patrick Reed che a Dubai vola in testa al Dp World Tour Championship di golf, ultimo atto stagionale dell’European Tour che domenica incoronerà il miglior giocatore 2020 del circuito.

Rimonta show di Patrick Reed che a Dubai vola in testa al Dp World Tour Championship di golf, ultimo atto stagionale dell'European Tour che domenica incoronerà il miglior giocatore 2020 del circuito.