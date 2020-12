GF Vip, Sonia Lorenzini nuova concorrente e litiga subito con Zorzi: “Quanto ti rode che sono qui” (Di sabato 12 dicembre 2020) L’ex protagonista di Uomini e Donne è appena entrata della casa del Gf Vip e si è messa a litigare con Zorzi, con il quale c’è della ruggine Sonia Lorenzini è diventata una nuova concorrente del Grande Fratello Vip 5 e ha subito portato scompiglio nella casa. Dopo aver avuto un confronto con Cristiano Malgioglio, il quale si dice che l’avrebbe cacciata da un suo videoclip come ballerina, ha litigato con Tommaso Zorzi. Tra l’influencer classe 1995 e l’ex tronista pare che non scorra buon sangue ai tempi della fashion week di Milano. In quell’occasione Zorzi aveva notato come la Lorenzini si atteggiasse da star, togliendogli il saluto per poi far finta di non vederlo. A quanto pare, l’ex ... Leggi su nonsolo.tv (Di sabato 12 dicembre 2020) L’ex protagonista di Uomini e Donne è appena entrata della casa del Gf Vip e si è messa are con, con il quale c’è della ruggineè diventata unadel Grande Fratello Vip 5 e haportato scompiglio nella casa. Dopo aver avuto un confronto con Cristiano Malgioglio, il quale si dice che l’avrebbe cacciata da un suo videoclip come ballerina, hato con Tommaso. Tra l’influencer classe 1995 e l’ex tronista pare che non scorra buon sangue ai tempi della fashion week di Milano. In quell’occasioneaveva notato come lasi atteggiasse da star, togliendogli il saluto per poi far finta di non vederlo. A quanto pare, l’ex ...

giuseppe_alto : GF Vip, Zorzi perde le staffe con Sonia nella notte: 'Non parlare più con me' - RaffaMonticelli : RT @contechristino: - Amore tu come ti chiami? + Sonia - Sonia come? + Sonia Lorenzini - Ma ti ritieni una vip? + No - È già una cosa buon… - CrescenzoFilo : RT @contechristino: - Amore tu come ti chiami? + Sonia - Sonia come? + Sonia Lorenzini - Ma ti ritieni una vip? + No - È già una cosa buon… - neeptunarium : RT @RobChippedEdge: Malgy: Sei una vip? Sonia: No, non mi sento una vip Malgy: Già è una cosa buona questa COME L'HA SPENTA VOLOOOOOOO #G… - LaStampa : Samantha De Grenet, Filippo Nardi e Sonia Lorenzini entrano nella casa più spiata d’Italia e già creano scompiglio. -