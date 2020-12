Gf Vip, ecco perché Tommaso Zorzi e Sonia Lorenzini non si sopportano - (Di sabato 12 dicembre 2020) Novella Toloni L'influencer e la modella non si vanno a genio e subito dopo la diretta si sono affrontati a viso aperto tra urla e parolacce "Quando pensavi che non potesse andare peggio! Che amarezza", così Tommaso Zorzi ha accolto Sonia Lorenzini al Grande Fratello Vip. Altro che "benvenuta", tra i due non è mai corso buon sangue fuori dalla Casa e ora i nodi vengono al pettine. L'ingresso nel reality dell'ex tronista di Uomini e Donne promette di alimentare scintille e fuochi di vecchi rancori e tra i due la "guerra" è già scoppiata. nodo 1864350 Sonia Lorenzini è tra i nuovi concorrenti che hanno varcato la porta rossa del Grande Fratello Vip nel corso dell'ultima puntata del programma. Il suo arrivo però non ha fatto la felicità di Tommaso ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 12 dicembre 2020) Novella Toloni L'influencer e la modella non si vanno a genio e subito dopo la diretta si sono affrontati a viso aperto tra urla e parolacce "Quando pensavi che non potesse andare peggio! Che amarezza", cosìha accoltoal Grande Fratello Vip. Altro che "benvenuta", tra i due non è mai corso buon sangue fuori dalla Casa e ora i nodi vengono al pettine. L'ingresso nel reality dell'ex tronista di Uomini e Donne promette di alimentare scintille e fuochi di vecchi rancori e tra i due la "guerra" è già scoppiata. nodo 1864350è tra i nuovi concorrenti che hanno varcato la porta rossa del Grande Fratello Vip nel corso dell'ultima puntata del programma. Il suo arrivo però non ha fatto la felicità di...

Italia_Notizie : Gf Vip, ecco perché Tommaso Zorzi e Sonia Lorenzini non si sopportano - BITCHYFit : Selvaggia Roma eliminata al Grande Fratello Vip, Eliana Michelazzo gioisce: ecco la sua reazione - BITCHYFit : Ascolti 11 dicembre, Grande Fratello Vip contro The Voice Senior: ecco chi ha vinto - Giornaleditalia : Grande Fratello Vip Tommaso Zorzi ESCE DALLA CASA? ‘Me ne vado!’, ecco perché - LeonardoRimicci : @Storace #Pagliacci !Ecco cosa sono i nostri #politici !Tutti ! Si sentono #Vip perché hanno visto due lire in più… -