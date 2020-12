GF Vip | Cristiano Malgioglio avvisa Pierpaolo Pretelli | “La Gregoraci ti ha preso in giro”

Leggi su kontrokultura

(Di sabato 12 dicembre 2020)hanno una conversazione Nonostante Elisabettanon sia più una concorrente del Grande Fratello Vip 5 all’interno della casa più spiata d’Italia si continua a parlare di lei. Nelle ultime ore ad esempio,ha aspramente criticatoper il suo comportamento con la soubrette calabrese. In pratica, il paroliere catanese gli ha fatto capire che l’ex moglie di Flavio Briatore lo hain giro. “Tu sapevi della sua storia con Briatore. Come mai ti sei innamorato? Non sapevi nemmeno se aveva una relazione fuori con un altro. Non pensi che abbia giocato molto? Ti fa piacere che ti ricorderanno per la sbandata per Elisabetta ...