Conte: “Bisogna riscattare la Champions. Non pensiamo a chi sta godendo ora” (Di sabato 12 dicembre 2020) Conferenza stampa in casa Inter di Antonio Conte che presenta la gara di domani contro il Cagliari e torna a parlare della Champions. Queste le parole del tecnico nerazzurro: “Ci aspetta una gara tosta e difficile, contro di loro lo è sempre. Dobbiamo essere bravi ad arrivare nel modo giusto fin dall’inizio. L’uscita in Champions è stata dolorosa per me e per i calciatori. Ci credevamo, avevamo rimesso in piedi la qualificazione dopo il Madrid, ed è dispiaciuto uscire così, ma è sola nostra la colpa, sapevamo che il Real Madrid avrebbe fatto la sua gara. Ora rialziamo la testa, il morale non è alle stelle perché è giusto che ci sia dolore, ma sappiamo che bisogna affrontare subito la prossima gara nel miglior modo. Ancora assente Vidal, ha ripreso a lavorare, ha avuto un problema muscolare e bisognerà riportarlo nelle migliori ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 12 dicembre 2020) Conferenza stampa in casa Inter di Antonioche presenta la gara di domani contro il Cagliari e torna a parlare della. Queste le parole del tecnico nerazzurro: “Ci aspetta una gara tosta e difficile, contro di loro lo è sempre. Dobbiamo essere bravi ad arrivare nel modo giusto fin dall’inizio. L’uscita inè stata dolorosa per me e per i calciatori. Ci credevamo, avevamo rimesso in piedi la qualificazione dopo il Madrid, ed è dispiaciuto uscire così, ma è sola nostra la colpa, sapevamo che il Real Madrid avrebbe fatto la sua gara. Ora rialziamo la testa, il morale non è alle stelle perché è giusto che ci sia dolore, ma sappiamo che bisogna affrontare subito la prossima gara nel miglior modo. Ancora assente Vidal, ha ripreso a lavorare, ha avuto un problema muscolare e bisognerà riportarlo nelle migliori ...

