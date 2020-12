Clima: Conte, 'serve determinazione senza precedenti, dall'Italia 30mln a Fondo Unu' (Di sabato 12 dicembre 2020) Roma, 12 dic (Adnkronos) - "Il mondo continua ad affrontare l'aumento delle emissioni e della temperatura globali a un ritmo allarmante", "tuttavia, di fronte a questa enorme sfida abbiamo l'opportunità di costruire di nuovo meglio e più ''green'" e "la comunità scientifica ci dice che siamo ancora in tempo per invertire la rotta del nostro futuro a condizione di procedere con una determinazione senza precedenti". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte nel suo intervento al Climate ambition summit in occasione del quinto anniversario degli Accordi di Parigi del 2015. "Dobbiamo agire ora per salvaguardare il nostro pianeta, ripristinare la biodiversità e gli ecosistemi e garantire un futuro sostenibile, che appartiene più alle giovani generazioni che a noi", ha spiegato il premier assicurando che "come ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 12 dicembre 2020) Roma, 12 dic (Adnkronos) - "Il mondo continua ad affrontare l'aumento delle emissioni e della temperatura globali a un ritmo allarmante", "tuttavia, di fronte a questa enorme sfida abbiamo l'opportunità di costruire di nuovo meglio e più ''green'" e "la comunità scientifica ci dice che siamo ancora in tempo per invertire la rotta del nostro futuro a condizione di procedere con una". Lo ha detto il premier Giuseppenel suo intervento alte ambition summit in occasione del quinto anniversario degli Accordi di Parigi del 2015. "Dobbiamo agire ora per salvaguardare il nostro pianeta, ripristinare la biodiversità e gli ecosistemi e garantire un futuro sostenibile, che appartiene più alle giovani generazioni che a noi", ha spiegato il premier assicurando che "come ...

TV7Benevento : Clima: Conte, 'serve determinazione senza precedenti, dall'Italia 30mln a Fondo Unu'... - GennaroSpinaa : L'hanno buttata sul complottismo. Conte si dimentica che questo è uno sport che si vive con passione, inutile insta… - Antonio89704611 : @fralittera Persino tra i tifosi c' e' chi ormai non potendone più di Conte ha deciso non tifare o addirittura tifa… - stefanomoro : RT @danieleviotti: C’è l’accordo sul Recovery Fund. C’è il meccanismo sullo stato di diritto. C’è l’accordo sul clima. Ci sono le sanzioni… - mistermeo : RT @Radio1Rai: Conferenza stampa del Premier dopo il Consiglio europeo #EuCo. Soddisfazione di #Conte per il Recovery fund #NextGenerationE… -

Ultime Notizie dalla rete : Clima Conte Clima: Conte, 'serve determinazione senza precedenti, dall'Italia 30mln a Fondo Unu' Il Tempo Clima: Conte, 'serve determinazione senza precedenti, dall'Italia 30mln a Fondo Unu'

Roma, 12 dic (Adnkronos) - "Il mondo continua ad affrontare l'aumento delle emissioni e della temperatura globali a un ritmo allarmante", "tuttavia, di fronte a questa enorme sfida abbiamo l'opportuni ...

Inter, Allegri avrebbe rifiutato il Psg: starebbe aspettando i nerazzurri

In casa Inter il clima è molto teso, soprattutto dopo l'eliminazione dalle competizioni europee in seguito al pareggio per 0-0 in casa contro lo Shakhtar Donetsk di mercoledì scorso. Una tensione most ...

Roma, 12 dic (Adnkronos) - "Il mondo continua ad affrontare l'aumento delle emissioni e della temperatura globali a un ritmo allarmante", "tuttavia, di fronte a questa enorme sfida abbiamo l'opportuni ...In casa Inter il clima è molto teso, soprattutto dopo l'eliminazione dalle competizioni europee in seguito al pareggio per 0-0 in casa contro lo Shakhtar Donetsk di mercoledì scorso. Una tensione most ...