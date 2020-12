Van Persie rivela: “A Wenger dissi di prendere un difensore killer come Chiellini” (Di venerdì 11 dicembre 2020) L’ex attaccante dell’Arsenal e della Nazionale Olandese, Robin Van Persie, intervenuto ai microfoni del canale YouTube di Kaj Gorgels, ha rivelato di aver richiesto un calciatore di carattere in difesa come Giorgio Chiellini proprio ai tempi dei Gunners: “Sentii il bisogno di dire in cosa l’Arsenal doveva migliorare per poter puntare al titolo di campione d’Inghilterra. Avevo giocato un paio di volte contro Chiellini ed è veramente un vincente. L’ho visto anche di recente, poche settimane fa contro l’Olanda. Ha 36 anni ma continua a picchiare ridendo. Sorride e non prende mai un giallo. dissi a Wenger che avevamo bisogno di quel tipo di calciatore killer. Noi eravamo forti in attacco ma la difesa e il portiere erano fondamentali per vincere”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 11 dicembre 2020) L’ex attaccante dell’Arsenal e della Nazionale Olandese, Robin Van, intervenuto ai microfoni del canale YouTube di Kaj Gorgels, hato di aver richiesto un calciatore di carattere in difesaGiorgio Chiellini proprio ai tempi dei Gunners: “Sentii il bisogno di dire in cosa l’Arsenal doveva migliorare per poter puntare al titolo di campione d’Inghilterra. Avevo giocato un paio di volte contro Chiellini ed è veramente un vincente. L’ho visto anche di recente, poche settimane fa contro l’Olanda. Ha 36 anni ma continua a picchiare ridendo. Sorride e non prende mai un giallo.che avevamo bisogno di quel tipo di calciatore. Noi eravamo forti in attacco ma la difesa e il portiere erano fondamentali per vincere”. SportFace.

sportface2016 : #VanPersie rivela: 'A #Wenger dissi di prendere un difensore killer come #Chiellini' - G_Grizzuti : @MDolcinelli Banda, van Persie e Gheddafi, i primi che mi vengono in mente. - ItaSportPress : L'ex Arsenal Van Persie ricorda: 'Chiesi a Wenger di prendere un killer come Chiellini' - - andre_daleffi : @OficialSala12 Messi Neymar Robin Van Persie - BianconeriZonIt : ??: La squadra {Arsenal} non ha potuto competere per grandi obiettivi, ho pensato che sarebbe stato meglio partire p… -