Una balena verde in Parlamento | perché no?

È nato in Parlamento un intergruppo denominato col titolo di una enciclica papale: Laudato si'. Essendone stato il promotore, mi tocca spiegarne qui il significato. Laudato si' è l'enciclica dedicata da Papa Francesco alla missione dell'uomo del nostro tempo: salvare la Terra, difendere il creato, per dirla con le parole del Pontefice. È la prima volta che un Papa rivolge la propria attenzione sull'ambiente. D'un tratto l'uomo cessa di essere -nella visione di Francesco- il padrone del mondo, ne diviene il custode. Traspare dall'enciclica una straordinaria novità: il dono della vita e del mondo può essere revocato, e solo una nostra condotta più attenta può rendercene ancora meritevoli. Questa enciclica ha un valore anche politico. È l'intervento più politico di Francesco, e si completa nella 'fratelli tutti' presentata in piena pandemia. La difesa del creato è dovere

È nato in Parlamento un intergruppo denominato col titolo di una enciclica papale: Laudato si'. Essendone stato il promotore, mi tocca spiegarne qui il significato.Laudato si'

