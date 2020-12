Ultime Notizie Roma del 11-12-2020 ore 08:10 (Di venerdì 11 dicembre 2020) Romadailynews radiogiornale e buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio il Consiglio Europeo Michelle annuncia raggiunto l’accordo su recovery Fund c’è un accordo sul bilancio 2021 2027 quindi sul fondo per la ripresa 750 miliardi di euro L’Italia sarà il paese che ne beneficeranno maggiormente con 209 miliardi di nuovo il ricordo di Paolo Rossi eroe gentile del mondiale 85 Un anno terribile come abbiamo detto per il calcio il piano a pochi giorni dalla scomparsa di Diego Armando Maradona se ne va un altro pezzo di storia del calcio la morte di Paolo Rossi ha 64 anni stroncato da una malattia che lo affliggeva da tempo nel ricordo degli italiani i suoi tre gol al Brasile alla mondiale di spagna domani alle 10:30 i funerali nel Duomo di Vicenza Tornano domanifragile vittime del covid-19 Ultime 24 ore in Italia macala 99 percento la ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 11 dicembre 2020)dailynews radiogiornale e buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio il Consiglio Europeo Michelle annuncia raggiunto l’accordo su recovery Fund c’è un accordo sul bilancio 2021 2027 quindi sul fondo per la ripresa 750 miliardi di euro L’Italia sarà il paese che ne beneficeranno maggiormente con 209 miliardi di nuovo il ricordo di Paolo Rossi eroe gentile del mondiale 85 Un anno terribile come abbiamo detto per il calcio il piano a pochi giorni dalla scomparsa di Diego Armando Maradona se ne va un altro pezzo di storia del calcio la morte di Paolo Rossi ha 64 anni stroncato da una malattia che lo affliggeva da tempo nel ricordo degli italiani i suoi tre gol al Brasile alla mondiale di spagna domani alle 10:30 i funerali nel Duomo di Vicenza Tornano domanifragile vittime del covid-1924 ore in Italia macala 99 percento la ...

