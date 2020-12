Uccide la moglie 41enne mentre i figli sono a scuola e si getta dalle mura del borgo: muore all'ospedale (Di venerdì 11 dicembre 2020) PESARO - Una drammatica notizia sta scuotendo la provincia pesarese: un terribile omicidio -suicidio. Un uomo di 44 anni avrebbe ucciso la moglie (41) per poi togliersi la vita lanciandosi dalla mura ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 11 dicembre 2020) PESARO - Una drammatica notizia sta scuotendo la provincia pesarese: un terribile omicidio -suicidio. Un uomo di 44 anni avrebbe ucciso la(41) per poi togliersi la vita lanciandosi dalla...

