Trasporto aereo | Treu CNEL | “Cambio epocale da gestire Interventi scarsi e squilibrati”

(Di venerdì 11 dicembre 2020) (Teleborsa) – “Occorre intervenire rapidamente sulla grave crisi del trafficoche rischia di pregiudicare l’intera economia italiana”. Così il Presidente delTizianoal webinar “Il settore delnell’attuale crisi economica: prospettive e rimedi”. Mettendo in rilievo la proporzione di questa crisi che ha colpito duramente la mobilità, che rappresenta uno dei punti di vitalità di un paese,ha messo il punto sulle sfide di policy che occorre affrontare, non solo durante questa fase di emergenza Covid, ma anche nel post pandemia, per favorirne lo sviluppo. “Finora i provvedimenti del governo sono statie squilibrati, rivolti soprattutto alle compagnie aeree e con pochiper il resto del settore”, ha ...