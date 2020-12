Tampone errato, la ministra Lamorgese non era positiva al Covid. I sanitari: “Errore nella processazione del campione” (Di venerdì 11 dicembre 2020) “La ministra Lamorgese è negativa al Covid. La positività riscontrata nel Tampone del 7 dicembre è da attribuirsi ad un evento, raro ma possibile, di errore nella processazione del campione”. E’ quanto ha reso noto l’ospedale Sant’Andrea di Roma a proposito del caso di falsa positività al Covid-19 che nei giorni scorsi (leggi l’articolo) aveva portato in isolamento il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese. Dallo stesso ospedale romano sottolineando che “i successivi due test molecolari per SARS-CoV-2, eseguiti nelle giornate del 9 e 10 dicembre, sono risultati negativi” e che “la diffusione della notizia tramite i media della positività riscontrata è antecedente a tali successivi controlli”. L'articolo LA NOTIZIA. Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 11 dicembre 2020) “Laè negativa al. La positività riscontrata neldel 7 dicembre è da attribuirsi ad un evento, raro ma possibile, di erroredel. E’ quanto ha reso noto l’ospedale Sant’Andrea di Roma a proposito del caso di falsa positività al-19 che nei giorni scorsi (leggi l’articolo) aveva portato in isolamento il ministro dell’Interno, Luciana. Dallo stesso ospedale romano sottolineando che “i successivi due test molecolari per SARS-CoV-2, eseguiti nelle giornate del 9 e 10 dicembre, sono risultati negativi” e che “la diffusione della notizia tramite i media della positività riscontrata è antecedente a tali successivi controlli”. L'articolo LA NOTIZIA.

UnaPepsi : RT @ibico75: Tampone errato, la ministra Lamorgese non è mai stata positiva. Era solo una scusa per mettere Di Maio e Bonafede in isolament… - ScarlettKKH : RT @LaPri49757050: Lamorgese, tampone errato, non era positiva. Che bella immagine di Salvini che si sta prendendo a martellate i coglioni.… - Luca_Fantuzzi : RT @Fabiusfax: @dottorbarbieri Era un CDM burrascoso, non si sapeva come sarebbe finita. Si era alla vigilia del voto sul MES. Fu detto all… - 1ettoreb : RT @MilkoSichinolfi: L'esito del tampone della ministra #Lamorgese era errato: non era positiva. Aspetto che Salvin1 faccia una dichiarazio… - susanna769 : RT @MilkoSichinolfi: L'esito del tampone della ministra #Lamorgese era errato: non era positiva. Aspetto che Salvin1 faccia una dichiarazio… -