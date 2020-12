Shady Part of Me, l'avventura narrativa alla 'Tim Burton' è ora disponibile su PC e console (Di venerdì 11 dicembre 2020) Durante i The Game Awards che si sono tenuti nella serata di ieri, il publisher Focus Home Interactive ha annunciato Shady Part of Me, un titolo di avventura narrativo che ricorda molto le atmosfere create da Tim Burton. Il gioco è già disponibile ora su PC, Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch. Shady Part of Me vi conduce in un viaggio emozionante e dall'atmosfera onirica, con una direzione artistica mozzafiato e l'incantevole voce di Hannah Murray (Il Trono di Spade, Skins). Insieme a una bambina e alla sua ombra dovrete superare tormenti emotivi tra surreali paesaggi onirici, in una storia toccante, ricca di sorprese e colpi di scena. Entrambe dovranno imparare, collaborare ed evolversi per avanzare in un viaggio pieno di poesia. Ecco alcune ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 11 dicembre 2020) Durante i The Game Awards che si sono tenuti nella serata di ieri, il publisher Focus Home Interactive ha annunciatoof Me, un titolo dinarrativo che ricorda molto le atmosfere create da Tim. Il gioco è giàora su PC, Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch.of Me vi conduce in un viaggio emozionante e dall'atmosfera onirica, con una direzione artistica mozzafiato e l'incantevole voce di Hannah Murray (Il Trono di Spade, Skins). Insieme a una bambina esua ombra dovrete superare tormenti emotivi tra surreali paesaggi onirici, in una storia toccante, ricca di sorprese e colpi di scena. Entrambe dovranno imparare, collaborare ed evolversi per avanzare in un viaggio pieno di poesia. Ecco alcune ...

