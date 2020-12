Serie A | Sassuolo-Benevento 1-0 | decide Berardi

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Iltorna a vincere e sale al secondo posto in classifica grazie a un rigore trasformato da, ma ilavrebbe meritato il pareggio per il dominio del secondo tempo, soprattutto ...

EasyCharlie21 : RT @OptaPaolo: 25 - L'attaccante del Sassuolo Domenico Berardi ha trovato il gol contro 25 delle 31 squadre affrontate in Serie A (81%). Da… - calciomercatoit : ?? Termina 1-0 #SassuoloBenevento: tante le parate di Andrea #Consigli dopo l’espulsione di #Haraslin e l’assedio d… - EsercitoCrucian : RT @Gazzetta_it: #SerieA #Berardi gol poi muro #Sassuolo in 10: #DeZerbi secondo. Ma che sfortuna il #Benevento - sassuolo2000 : Calcio: Serie A, Sassuolo - Benevento 1-0 - - LALAZIOMIA : Serie A, il Sassuolo vince l’anticipo del venerdì sera contro il Benevento -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Sassuolo

Un rigore di Berardi nel primo tempo sblocca il risultato. Un super Consigli salva gli emiliani, rimasti in dieci a inizio secondo tempo per il rosso ad Haraslin ...Nel primo anticipo dell'11esima giornata vittoria per 1-0 della squadra di De Zerbi e secondo posto momentaneo ...