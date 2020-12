Serie A | rigori a favore e contro | ecco la classifica

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Ladeiassegnati nel campionato diA. I numeri completi dei tiri dal dischetto battuti da ogni squadra e la graduatoria dei penalty fronteggiati da ciascun club. Nella stagione 2016/2017 Roma e Lazio sono i club che hanno ricevuto più, ben quattordici a testa in 38 giornate. La formazione meno fortunata, con ben 0911 penalty, è stata il Cagliari. Nella stagione 2017/2018 è ancora la Lazio ad aver ottenuto il maggior numero di, ben 11, otto dei quali realizzati. Il Benevento ha chiuso invece in testa ladei penalty a s, 13. IE SDEL 2020/2021 STAGIONE ...

VHolywat : @fabbricainter @Damiano__89 ...in un girone in cui la testa di serie è arrivata ultima con un punto...salvato da un… - beppe723 : @Rigna_over Senza di lui ci saremmo persi la più assurda serie di rigori - alexcobra11 : Ultima serie di rigori @visselkobe - Suwon 5-5 Si va ad oltranza #ACL2020 - alexcobra11 : Dopo la quarta serie di rigori @visselkobe - Suwon 4-4 #ACL2020 - alexcobra11 : Dopo la terza serie di rigori @visselkobe - Suwon 3-3 #ACL2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Serie rigori

Calcio e Finanza

Sassuolo e Benevento si sfidano al Mapei Stadium per aprire la undicesima giornata di Serie A. La squadra di De Zerbi affronta quella di Inzaghi, due belle realtà che stanno stupendo in ...UN MINUTO DI SILENZIO SU TUTTI I CAMPI DELLA LEGA PRO – Si comunica che il Presidente Federale, in occasione di tutte le gare in programma nel prossimo turno di campionato Lega Pro, ha disposto l’effe ...