Sciare in Alto Adige: fare base a Castelrotto per poi lanciarsi nel Dolomiti Superski (Di venerdì 11 dicembre 2020) Mentre attendiamo di poter tornare in sicurezza sulle piste da sci e dedicarci a una settimana bianca rilassante, lontano dagli stress e dalla routine quotidiana segnata duramente dalla pandemia, non c’è niente di meglio che programmare la prossima vacanza in montagna per l’avvio dell’anno nuovo. Se siete amanti dello sci e dei paesaggi candidi e L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 11 dicembre 2020) Mentre attendiamo di poter tornare in sicurezza sulle piste da sci e dedicarci a una settimana bianca rilassante, lontano dagli stress e dalla routine quotidiana segnata duramente dalla pandemia, non c’è niente di meglio che programmare la prossima vacanza in montagna per l’avvio dell’anno nuovo. Se siete amanti dello sci e dei paesaggi candidi e L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

francescalonder : E anche oggi avrei voluto svegliarmi in Alto Adige, tra la neve e le baite, passare la mattinata a sciare e il pome… - TIZIANAPOESIA : IN ALTO ADIGE PAESI BLOCCATI DALLA NEVE ALMENO CHI NON è POTUTO ANDARE A SCIARE SI CONSOLA NON CI SAREBBE ARRIVATO COMUNQUE - PinoZucchi : @Yon_Yonson71 si si, però il fatto è che lei lo dice, dall'alto questa cosa non sembra essere minimamente presa in… - g_alo87 : RT @sweetpadfoot: il numero di morti più alto dall'inizio della pandemia e la gente si dispera perché non può andare a sciare ... https://t… - folucar : RT @sweetpadfoot: il numero di morti più alto dall'inizio della pandemia e la gente si dispera perché non può andare a sciare ... https://t… -

Ultime Notizie dalla rete : Sciare Alto Impianti chiusi in Trentino Alto Adige,boom di sci alpinismo Agenzia ANSA La montagna che resiste. Così l'alta quota si ripopola, lentamente

L'industria degli sport invernali muove in Italia un giro d’affari di 1,2 miliardi e dà lavoro a 120 mila persone. In Piemonte, ...

Luoghi consigliati per lo sport | Holmenkollen, il più grande festival di sci di fondo

L'esercizio e la frequenza cardiaca sono al massimo per gli sciatori di fondo in cima alla salita. Quando pregano, cercano il loro respiro in una nuvola ...

L'industria degli sport invernali muove in Italia un giro d’affari di 1,2 miliardi e dà lavoro a 120 mila persone. In Piemonte, ...L'esercizio e la frequenza cardiaca sono al massimo per gli sciatori di fondo in cima alla salita. Quando pregano, cercano il loro respiro in una nuvola ...