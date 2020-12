Samantha De Grenet, ex fidanzato e qualche rimpianto (Di venerdì 11 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Samantha De Grenet è attualmente felicemente sposata con Luca Barbato, ma anche lei ha un passato: l’ex fidanzato e i rimpianti. Samantha De Grenet questa sera farà il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia. Il reality quest’anno è stato prolungato fino a metà febbraio e per questo dei nuovi concorrenti entreranno oggi nella famiglia Leggi su youmovies (Di venerdì 11 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.Deè attualmente felicemente sposata con Luca Barbato, ma anche lei ha un passato: l’exe i rimpianti.Dequesta sera farà il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia. Il reality quest’anno è stato prolungato fino a metà febbraio e per questo dei nuovi concorrenti entreranno oggi nella famiglia

tutticomemily : Che poi noi parliamo tanto di Sonia Lorenzini ma sono abbastanza convinta che quella che ci darà più al culo sia Sa… - blogtivvu : “Non ho litigato con Dayane Mello”, Samantha De Grenet chiarisce le cose prima del #GFVip - MelaniaAbate : @ToniaPeluso Esce Selvaggia perché Urtis e Samantha de Grenet non vanno molto d'accordo... - VK4213 : Perchè Samantha de Grenet dovrebbe portare scompiglio in casa? Con chi ce l'ha? #GFVIP - PatalanoCandida : RT @AndreaMaccagno2: Secondo me Dayane e Samantha De Grenet si scanneranno. Ho questa sensazione #GFVIP -