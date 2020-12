Sacchi | «Paolo Rossi assomigliava a Pippo Inzaghi ma aveva qualità tecniche superiori»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Arrigoha ricordatosulle pagine della Gazzetta dello Sport: queste le parole dell’ex ct della Nazionale Arrigoha ricordatosulle pagine della Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole. LEGGI LE PAROLE INTEGRALI SU MILANNEWS24 CALCIO SPORT DEMOCRATICO – «Lui dimostrava con i fatti che il calcio è uno sport democratico: lo possono praticare tutti, quelli bassi e quelli alti, quelli muscolosi e quelli che non lo sono. A pallacanestro, ad esempio, uno basso non può giocare. A calcio, invece, Maradona era un fenomeno e non so se arrivava al metro e settanta. E Pablito pure. Stava in mezzo all’area, marcato da stopper che erano il doppio di lui, e sapeva come superarli». A CHI SOMIGLIAVA – «Sicuramente. ...