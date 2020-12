Recovery fund, Conte: “Ci confronteremo con le singole forze politiche, capiremo cosa nascondono le critiche” (Di venerdì 11 dicembre 2020) “Nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, ci confronteremo con le singole forze politiche e poi collettivamente. Cercheremo di capire che fondamento hanno questo critiche e che istanze rappresentano. Il Paese merita risposte”. Lo dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa da Bruxelles. “Lo faremo incontrando le delegazioni delle singoli forze di maggioranze. Serve trasparenza. È chiaro che dobbiamo dimostrare di essere all’altezza ma dobbiamo già dimostrarlo nelle convinzioni, nei toni, per farlo non ci dobbiamo nascondere. C’è già una collegialità, ma evidentemente non basta”, aggiunge. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 11 dicembre 2020) “Nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, cicon lee poi collettivamente. Cercheremo di capire che fondamento hanno questo critiche e che istanze rappresentano. Il Paese merita risposte”. Lo dice il premier Giuseppein conferenza stampa da Bruxelles. “Lo faremo incontrando le delegazioni delle singolidi maggioranze. Serve trasparenza. È chiaro che dobbiamo dimostrare di essere all’altezza ma dobbiamo già dimostrarlo nelle convinzioni, nei toni, per farlo non ci dobbiamo nascondere. C’è già una collegialità, ma evidentemente non basta”, aggiunge. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

