Piemonte, Cirio “Rt in calo, ora zona gialla” (Di venerdì 11 dicembre 2020) “I sacrifici fatti hanno portato un risultato, ma non vanno sprecati”. Lo ha detto il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio durante il punto sulla situazione epidemiologica. jp/mgg/mrv su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 11 dicembre 2020) “I sacrifici fatti hanno portato un risultato, ma non vanno sprecati”. Lo ha detto il presidente della RegioneAlbertodurante il punto sulla situazione epidemiologica. jp/mgg/mrv su Il Corriere della Città.

CorriereCitta : Piemonte, Cirio “Rt in calo, ora zona gialla” - beppebottero : RT @TgrPiemonte: #Covid, l'indice Rt in Piemonte è sceso a 0.68. Lo ha detto pochi minuti fa il presidente @Alberto_Cirio. La regione si av… - LaStampaTV : VIDEO | Covid, Cirio: 'Da domenica Piemonte diventa zona gialla' - Ansa_Piemonte : Covid: Cirio, Piemonte migliora ma non sarà liberi tutti. Pronto aggiornamento piano pandemico 'fase 3', incrocio l… - MarcoPanico259 : RT @PiemonteInforma: Il presidente @Alberto_Cirio: 'L'#Rt in #Piemonte ora è 0,68, continuiamo a registrare un rallentamento nel contagio.… -