"Ormai sono single…". GF Vip, il gesto di Stefania Orlando fa esplodere polemiche. E il marito sbotta sui social (Di venerdì 11 dicembre 2020) Nelle ultime ore al 'Grande Fratello Vip' c'è stato molto entusiasmo per il sorvolo di diversi aerei, che hanno portato dei messaggi incoraggianti ai concorrenti. In particolare, sono stati Dayane Mello, Tommaso Zorzi e Pierpaolo Pretelli i principali protagonisti. E soprattutto questi ultimi due hanno ricevuto un messaggio da parte dei fan, che stanno apprezzando moltissimo la nascita di questa bellissima amicizia. E c'è già chi stava sognando in grande sperando in qualcosa di più. C'è però un rapporto che sta attirando maggiormente l'attenzione del pubblico da casa. In tanti hanno notato che Stefania Orlando si sta avvicinando sempre più ad un coinquilino. Sicuramente dopo mesi trascorsi insieme è normale che possano nascere legami anche molto importanti, ma in alcuni utenti i dubbi si sono fatti numerosi.

