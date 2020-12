Milan, Ibrahimovic: “Fare gol non è mai un problema, soprattutto per me. Il mio fisico? Ho un segreto da svelarvi” (Di venerdì 11 dicembre 2020) Positività al Covid? E' stata più una sfida mentale che fisica.Così Zlatan Ibrahimovic, protagonista di una lunga intervista ai microfoni della BBC. Il centravanti del Milan ha trattato diversi argomenti nell'esclusiva dell'emittente britannica, passando dai motivi del suo ritorno in rossonero alle sue personali idee sul futuro. In prima battuta il classe '81 ha parlato proprio dell'inizio della sua seconda avventura in maglia rossonera:"La prima volta che sono venuto al Milan arrivai in un club che lottava per il titolo, la seconda volta sono venuto per riportare il club e la squadra al top, il luogo a cui appartengono. E' una sfida diversa, una sfida che mi piace perché quando tutti dicono che è troppo difficile, che è quasi impossibile, è lì che entro in scena ed è lì che mi sento vivo. Se riesco ad avere successo e se sono in ... Leggi su mediagol (Di venerdì 11 dicembre 2020) Positività al Covid? E' stata più una sfida mentale che fisica.Così Zlatan, protagonista di una lunga intervista ai microfoni della BBC. Il centravanti delha trattato diversi argomenti nell'esclusiva dell'emittente britannica, passando dai motivi del suo ritorno in rossonero alle sue personali idee sul futuro. In prima battuta il classe '81 ha parlato proprio dell'inizio della sua seconda avventura in maglia rossonera:"La prima volta che sono venuto alarrivai in un club che lottava per il titolo, la seconda volta sono venuto per riportare il club e la squadra al top, il luogo a cui appartengono. E' una sfida diversa, una sfida che mi piace perché quando tutti dicono che è troppo difficile, che è quasi impossibile, è lì che entro in scena ed è lì che mi sento vivo. Se riesco ad avere successo e se sono in ...

